Депутат Кувачев: освобождение Степногорска даст отодвинуть артиллерию ВСУ

Депутат Законодательного собрания Запорожской области напомнил о необходимости пресечь атаки противника на Энергодар

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Степногорск на запорожском направлении позволит отодвинуть артиллерию Вооруженных сил Украины дальше от прифронтовых городов, например, Васильевки. Об этом ТАСС рассказал депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

"Наша сейчас главная задача - освободить Степногорск и закрепиться там для того, чтобы отодвинуть вражескую артиллерию в сторону Запорожья, для того, чтобы была возможность восстанавливать Васильевку и другие прифронтовые населенные пункты. Также сейчас у нас сейчас актуальная ситуация с Энергодаром, потому что враг постоянно предпринимает попытки ударов по Запорожской атомной электростанции. Вот недавно была попытка удара дроном", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что атаками на ЗАЭС ВСУ создают огромную угрозу для всех.