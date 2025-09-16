Эта операция позволила продвинуться в населенном пункте основным силам, отметил Витор

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых украинских военнослужащих, обеспечив продвижение в Новопетровском основных сил РФ, рассказал ТАСС командир штурмовой роты 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Витор.

"У меня группа двигалась - два человека, разведгруппа. Противник не ожидал, что там мы уже оказались. Навстречу моим бойцам шло шестеро, завязалась перестрелка, один был ранен, один боец всех шестерых ликвидировал", - сказал командир.

Он добавил, что эта операция позволила продвинуться в населенном пункте основным силам.

12 сентября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новопетровское.