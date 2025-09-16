Морпехи отработали противодесантную оборону побережья в ходе учений "Запад-2025"

В Минобороны России добавили, что огневую поддержку подразделению морской пехоты оказала авиация Северного флота - палубные истребители Су-33

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Морские пехотинцы Северного флота при поддержке авиации отработали задачи по противодесантной обороне побережья в рамках совместных стратегических учений ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне, расположенном на полуострове Средний в Мурманской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Тактическое учение с боевой стрельбой морских пехотинцев Северного флота проходило в несколько этапов. На первом личный состав морской пехоты отработал нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, выдвинулся в район формирования колонн и совершил марш в назначенный район проведения учения. Заняв назначенный участок побережья, морские пехотинцы приступили к выполнению учебно-боевых задач по подготовке к противодесантной обороне. Кульминацией учения стал бой с "противником", условно высадившимся на побережье полуострова. Техника и позиции противника на побережье были обозначены различными мишенными позициями и самоходной установкой разминирования", - сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что огневую поддержку подразделению морской пехоты оказала авиация Северного флота - палубные истребители Су-33, которые нанесли бомбо-штурмовой удар по району высадки десанта условного противника, и вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ. "При решении огневых задач морские пехотинцы применили стрелковое оружие, гранатометы и вооружение бронетранспортеров БТР-82А. Особое внимание уделялось использованию беспилотных систем - операторы подразделения БПЛА отработали поражение живой силы и легкобронированной техники противника точными сбросами боеприпасов", - отметили там.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.