В России создали способный зависать в воздухе до суток беспилотник

БПЛА "Зефир-М" состоит из дрона и наземной станции, которая контролирует его работу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские разработчики при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта создали беспилотный летательный аппарат "Зефир-М", который может зависнуть в воздухе на сутки, выступая в роли ретранслятора связи, чтобы увеличить дальность применения атакующих дронов либо средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Зефир-М" - это многоцелевая платформа, которая имеет несущую способность от 10 до 30 кг. Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ", - рассказал представитель компании-производителя Ярослав.

В Народном фронте уточнили, что система "Зефир-М" состоит из самого дрона и наземной станции, которая контролирует его работу. Фактически наземная станция обеспечивает питание и связь как по радиоканалу, так и по оптоволокну.

"Она использует интеллектуальную систему управления натяжением, что обеспечивает возможность работы в достаточно сложных условиях и сам дрон, который также может быть разным. Мы используем платформу грузоподъемностью от 4 до 10 кг, но может быть использована и система от 10 до 30 кг. Зависание происходит до 24 часов, дальше технологический перерыв. Может быть и дольше, но ресурсы двигателей и остального необходимо учитывать", - добавил Ярослав.

Также разработчики представили гусеничный робототехнический комплекс "Атлас-М" - тележку, которая может везти на себе от 100 до 200 кг или до 500 кг за собой.

© Народный фронт/ ТАСС

"Она имеет гусеничную платформу, а ее подрессорная масса (масса всех частей конструкции транспортного средства, расположенных выше подвески и передающих на нее свой вес, таких как кузов, двигатель и рама - прим. ТАСС) обеспечена амортизаторами - это достаточно сложное решение, но это обеспечивает большую стабилизацию, устойчивость и большие возможности по углам въезда и заезда. На сегодняшний момент максимальный угол заезда составляет 45 градусов", - уточнил Ярослав.

По его словам, система может выполнять автономные логистические задачи, а также выступать наземной станцией для дрона "Зефир-М". При такой коллаборации возможна ретрансляция связи до 50 км, что существенно расширяет поле для деятельности операторов БПЛА. После завершения СВО "Зефир-М" можно будет применять для спасательных операций и обеспечения безопасности критической инфраструктуры.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам - квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.