МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 435 военнослужащих.

Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 185 военнослужащих, "Запад" - более 230 военнослужащих, "Южная" - до 260, "Центр" - до 445, "Восток" - свыше 255, "Днепр" - до 60 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Южная"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Павловка, Алексеевка, Степное и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плоское и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Богуславка, Боровская Андреевка, Гороховатка Харьковской области и Ямполь ДНР. Потери противника составили 29 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Константиновка и Миньковка ДНР. Противник потерял пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Димитров и Красноармейск ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Дорожнянка, Новогригоровка Запорожской области, Великомихайловка и Алексеевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину и 15 автомобилей.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка, Степногорск Запорожской области, Бургунка, Антоновка и Белозерка Херсонской области. Потери ВСУ составили восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.