Также российские военные ударили по логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по базе горючего, складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.