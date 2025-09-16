Корабли СФ отразили воздушный налет в Баренцевом море в ходе учений "Запад-2025"

Морякам противодействовали летчики смешанного авиационного корпуса Северного флота

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Корабли Северного флота отработали действия по отражению налета средств воздушного нападения в Баренцевом море в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках совместных стратегических учений "Запад-2025" корабельные группировки Северного флота отразили воздушный налет условного противника в акватории Баренцева моря", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в северных районах Баренцева моря задачи противовоздушной обороны решала Арктическая экспедиционная группировка Северного флота, возглавляемая большим противолодочным кораблем "Североморск". Моряки выполнили противовоздушное маневрирование, отработали постановку ложных целей. Боевые расчеты ракетно-артиллерийской боевой части БПК "Североморск" выполнили стрельбы по имитированным воздушным целям из зенитного ракетного комплекса "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-630. В ближней морской зоне воздушный налет авиации условного противника отражала корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко".

Морякам противодействовали летчики смешанного авиационного корпуса Северного флота. Они имитировали атаку кораблей с различных высот и направлений. В ходе решения задач противовоздушной обороны было отработано взаимодействие боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей кораблей по обнаружению, классификации целей, их сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению.

Экипаж ракетного крейсера применил зенитный ракетный комплекс "Форт" в режиме стрельбы электронным пуском по самолетам, обозначающим авианалет условного противника, и выполнил стрельбу по имитированным воздушным целям артиллерийскими комплексами АК-630 и АК-130. Экипаж фрегата выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели артиллерийской установкой А-192М, зенитным артиллерийским комплексом "Палаш" и зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск проходят на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.