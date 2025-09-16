Новейший комплект обмундирования "Новатор" от "Калашникова" испытали на СВО

Гендиректор концерна Алан Лушников отметил позитивные результаты первого этапа апробации

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новейший комплект обмундирования "Новатор" производства концерна "Калашников" успешно прошел испытания в зоне спецоперации, сообщил журналистам генеральный директор концерна Алан Лушников.

"Комплект "Новатор" успешно прошел первый этап апробации, сейчас мы с министерством обороны прорабатываем дальнейшее развитие. Необходимы проведение соответствующих испытаний и дальнейшая организация серийного производства. Комплект уже прошел испытания в зоне спецоперации с очень позитивным результатом", - сказал Лушников на полях всероссийского оружейного форума "Устойчивое развитие стрелковой отрасли - залог безопасности страны".

14 мая сообщалось, что концерн "Калашников" впервые представил новейшую перспективную форму из комплекта обмундирования "Новатор".