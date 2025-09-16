В экспозиции приняли участие 65 организаций, которые представили 405 изделий

МУЛИНО /Нижегородская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину в ходе посещения нижегородского полигона Мулино представили выставку вооружения и специальной военной техники, передает корреспондент ТАСС.

Всего в экспозиции приняли участие 65 организаций, которые представили 405 изделий. 125 из них закупаются и применяются в зоне специальной военной операции, 194 проходят апробацию в боевых условиях, 86 - имеют статус "опытные".

Широкая линейка образцов представлена корпорациями "Калашников", "Технодинамика", "Аэроскан" (Зала)", "Арсенал" и предприятиями Правительства Москвы.

Выставка разделена на четыре экспозиции. Первая: "Уличная зона" - линейка командно-штабных машин (КШМ) командира батальона (роты), разработанных группировкой войск "Днепр", как перспективные КШМ на различных базовых шасси. Серийные и опытные образцы вооружения и военной техники, проходящие апробацию в зоне СВО, различная мототехника для штурмовых групп типа "багги", мотоциклы, квадроциклы.

Вторая, третья и четвертая экспозиции размещены в "крытой зоне". На второй представлены средства обнаружения и поражения беспилотников противника, радиолокационные станции (КББ МДП, МСЛ, АУ-80), все типы применяемых FPV-ПВО ("Рой", "Жмиль", Д-11, "Мурена", "Бумеранг", "Молния ПВО", "Лис", "Елка", "Архангел", "Овод", "Сокол") и осколочно-фугасные боевые части к ним.

В рамках третьей экспозиции президенту показали средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения: гладкоствольное оружие, оптико-электронные средства разведки, различные типы турелей, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, автомобили типа "Пикап". Четвертая экспозиция посвящена развитию экипировки военнослужащих в ходе СВО, где также представлены различные образцы стрелкового оружия.