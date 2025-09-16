В мероприятии учитывался опыт специальной военной операции на Украине

МУЛИНО /Нижегородская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Массированное применение беспилотной авиации и наземных роботов, штурмовые действия на мототехнике и другие действия с учетом опыта специальной военной операции на Украине стали особенностями совместных учений ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Особенностями основного этапа учения стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах, борьба с беспилотной авиацией противника различными средствами, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции", - сообщили там.