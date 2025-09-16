Балтфлот высадил десант на необорудованное побережье в ходе учений "Запад-2025"

В маневрах были задействованы экипажи малого десантного корабля на воздушной подушке, десантных катеров на воздушной каверне, подразделения морской пехоты Балтийского флота

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Морские пехотинцы Балтийского флота отработали задачи по высадке десанта на необорудованное побережье в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на морском десантном полигоне Балтийского флота в Калининградской области морские пехотинцы отработали задачи по высадке морского десанта на необорудованное побережье", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в учениях были задействованы экипажи малого десантного корабля на воздушной подушке, десантных катеров на воздушной каверне, подразделения морской пехоты Балтийского флота. Непосредственно высадка десанта производилась с малого десантного корабля на воздушной подушке "Мордовия", десантных катеров "Мичман Лермонтов", "Лейтенант Римский-Корсаков", "Денис Давыдов" и "Д-325". На берег ими были доставлены бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Нона" с личным составом соединения морской пехоты Балтийского флота.

В ведомстве рассказали, что перед началом высадки отряд кораблей огневой поддержки нанес артиллерийский удар по побережью для подавления долговременных огневых точек, а также боевой техники и живой силы условного противника. Затем поддержку высадке десанта оказали многофункциональные истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24, а также ударные вертолеты Ми-24 морской авиации Балтийского флота.

Кроме того, на вертолетах Ка-27 и Ка-29 на берег были доставлены группы военных инженеров, которые разминировали подходы к берегу и подготовили место высадки техники, обозначив его сигнальными фальшфейерами.

На флотском полигоне морские пехотинцы во взаимодействии с авиацией отработали задачи по прорыву противодесантной обороны "противника" с моря и нанесению ударов по его обороняющимся силам.