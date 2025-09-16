Президент наблюдал за учениями "Запад-2025"

Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области.

Глава государства наблюдал за совместными стратегическими учениями вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2025", также он провел совещание.

© ТАСС/ Ruptly

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году. Практические действия войск пройдут на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.