ТАСС: командиры бригады ВСУ приказали пришедшим на ротацию добить раненых

В российских силовых структурах указали, что командование 115-й отдельной механизированной бригады ВС Украины также отдало приказ закопать погибших, чтобы они числились пропавшими без вести

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Командование 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ отдало приказ своим солдатам добить находившихся на позициях раненых украинских военнослужащих из других подразделений в районе населенного пункта Ставки в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.

"Командование 115 омбр ставит своим боевикам очень циничные, беспринципные и преступные задачи, наглядно демонстрируя свое отношение к украинцам как к мясу. Своих же трехсотых - в расход, чтоб не мешались, двухсотых - закопать, чтобы числились без вести пропавшими", - сказал собеседник агентства.

Из радиоперехватов, в частности, следует, что один из командиров бригады приказывал военнослужащим по прибытии на позиции добивать находящихся там раненых украинских солдат, а также забирать себе все находящееся там оружие и продовольствие.