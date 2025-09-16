Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило около 900 км

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" нанес ракетный удар гиперзвуковой ракетой "Циркон" по береговой цели из акватории Баренцева моря в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" фрегат Северного флота "Адмирал Головко" нанес ракетный удар гиперзвуковым оружием по береговой цели. Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" был произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило около 900 километров. По данным объективного контроля, ракета поразила назначенную цель прямым попаданием", - говорится в сообщении.