МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Передовой отряд российских десантников обеспечил высадку главных сил, не допустив "противника" в район десантирования в Мулино Нижегородской области в рамках основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках основного этапа совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" в Мулино передовая группа парашютно-десантного батальона после десантирования на площадку приземления обнаружила наличие условного противника в близлежащем населенном пункте. <…> Уничтожив противника в населенном пункте и завершив зачистку строений, передовая группа закрепилась на окраине и перешла к удержанию населенного пункта, воспрещая подход резервов "противника" к району десантирования главных сил", - говорится в сообщении.

Перед проведением штурма и захвата населенного пункта расчет БПЛА вскрыл позиции огневых средств "противника", командный пункт, места расположения живой силы и инженерные заграждения. Непосредственно перед штурмом средствами старшего начальника было нанесено огневое поражение по разведанным данным и были уточнены задачи штурмовым группам.

Штурм населенного пункта проводился четырьмя боевыми группами по три человека, которые скрытно выдвинулись на исходные рубежи. Перед началом штурма назначенный личный состав привел в действие дымовые шашки, осуществив постановку аэрозольной завесы на направлении действия боевых групп. В дальнейшем под прикрытием действий группы огневой поддержки по выявленным позициям "противника" боевые группы осуществили штурм населенного пункта с разных направлений и произвели зачистку строений.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск прошли на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.