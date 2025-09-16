Президенту России также показали планшет, который работает на специальном программном обеспечении, позволяющем фиксировать тактическую обстановку и результаты огневого поражения

МУЛИНО /Нижегородская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино", где наблюдал за стратегическими учениями "Запад-2025", осмотрел командно-штабную машину командира батальона. Кадры показали в эфире телеканала "Россия-1".

В видеоролике видно, как Путин заходит в машину, где его приветствуют военные. Один из них рассказывает президенту об оснащении транспорта, включающем место оператора БПЛА: оно оборудовано специальным экраном, на который могут выводиться кадры съемки с беспилотника.

"Отсюда командир батальона все видит?" - уточнил президент, получив на вопрос утвердительный ответ военного.

Путину также показали планшет, который работает на специальном программном обеспечении, позволяющем фиксировать тактическую обстановку и результаты огневого поражения.

"Наблюдали за учениями ["Запад-2025"], говорили о том, что чрезвычайно важно, чтобы всюду все видели [и могли] синхронно работать", - подчеркнул президент.

Об учениях

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году. Практические действия войск пройдут на полигонах территории Белоруссии и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.