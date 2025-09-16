В ходе учений военнослужащие специальной группы разминирования с помощью FPV-дронов с боевой частью "Термит" осуществили поджог горючих материалов на втором оборонительном рубеже противника

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Роботизированные комплексы подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) обеспечили продвижение наступающих подразделений на полигоне Мулино в рамках основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе проведения основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области подразделения радиационной, химической и биологической защиты проделали проходы в минно-взрывных заграждениях противника и обеспечили продвижение штурмовых групп", - следует из сообщения.

В ведомстве рассказали, что в ходе учений военнослужащие специальной группы разминирования с помощью FPV-дронов с боевой частью "Термит" осуществили поджог горючих материалов на втором оборонительном рубеже противника. Для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях противника использовались установки разминирования УР-83П на робототехнических комплексах "Челнок" и роботизированных изделиях РТК-300, что позволило выдвинуть в образовавшиеся проходы роботизированные изделия РТК-200 в варианте камикадзе с удлиненными зарядами разминирования. Подрыв зарядов позволил расширить проходы в минных полях противника для обеспечения продвижения наступающих подразделений и осуществить подрыв зданий в опорном пункте противника на втором оборонительном рубеже.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск прошли на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.