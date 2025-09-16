По замыслу учений противник в освобожденном населенном пункте осуществил массовое применение беспилотников по второму оборонительному рубежу в целях недопущения закрепления подразделений ВС РФ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие специального отряда "Варяг" завоевали господство в небе в ходе отражения атаки БПЛА условного противника в рамках учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

По замыслу учений противник в освобожденном населенном пункте осуществил массовое применение беспилотников по второму оборонительному рубежу в целях недопущения закрепления подразделений ВС РФ.

"В отражении массированных ударов приняли участие расчеты FPV-перехватчиков специального отряда беспилотной авиации "Варяг", мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения. Комплексным применением радиолокационных станций, FPV-дронов перехватчиков, БПЛА самолетного типа и средств радиоэлектронной борьбы специалисты отряда "Варяг" с высокой эффективностью выполнили задачи по завоеванию господства в малом и среднем небе", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что по опыту специальной военной операции противник способен применить по одному военнослужащему от пяти до десяти ударных БПЛА в различном исполнении.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2025" начались 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.