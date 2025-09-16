Это сделали для борьбы с БПЛА "противника" во время учений "Запад-2025"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подразделения FPV-перехватчиков были задействованы для противодействия БПЛА условного противника на полигоне Мулино. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника были применены подразделения FPV-перехватчиков", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что обнаружение и поражение воздушных целей "противника" осуществлялось с использованием данных с радиолокационных станций "КББ-МДП" и "МСЛ-20045" со специальным программным обеспечением "Глаз-гроза". Воздушный бой с беспилотниками "противника" провели операторы подразделений FPV-перехватчиков Московского военного округа и 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, применяя для поражения высокоскоростные FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты самолетного типа "Молния-ПВО".

В Минобороны РФ уточнили, что в зоне специальной военной операции для поражения воздушных целей противника применяется широкая линейка имеющих высокие скоростные характеристики FPV-ПВО-дронов, разработанных отечественными специалистами.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Они являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году. Практические действия войск прошли на полигонах территории Белоруссии и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.