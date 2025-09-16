Вертолеты нанесли удар легкой управляемой ракетой Х-39

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли ракетный удар по командному пункту "противника" в ходе учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Ударные вертолеты Ми-28НМ с применением легкой управляемой ракеты Х-39 нанесли удар по командному пункту бригады противника в ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области. Авиационный удар в глубину обороны противника наносился без входа в зону поражения противовоздушной обороны с дальности до 22 километров", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что ракета Х-39 предназначена для поражения различных типов целей и при подлете использует оптическую головку наведения, позволяющую с высокой точностью поразить цель.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2025" начались 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.