Операция на учениях "Запад-2025" завершилась разгромом "противника"

Подразделения, входящие в состав коалиционной группировки, вышли на условную государственную границу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Совместная операция коалиционной группировки войск на совместных стратегических учениях "Запад-2025" завершилась разгромом "противника" и выходом на линию условной государственной границы. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Совместная операция коалиционной группировки войск в ходе совместных стратегических учений "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области завершилась полным разгромом "противника". Совместными слаженными действиями подразделения, входящие в состав коалиционной группировки, используя результаты комплексного огневого поражения, осуществили выход на условную государственную границу", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что успеху совместной операции способствовало нанесение массированного удара по вновь выявленным целям подразделениями беспилотных систем, которые своими действиями осуществляют перегрузку огневых средств противовоздушной обороны "противника", каналов передачи данных с большими объемами информации, создавая условия для успешного применения средств огневого поражения. Опыт СВО показал, что беспилотные системы - роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты - играют важную роль в боевых действиях. Их доля в огневом поражении противника составляет не менее 30-40%.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Они являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году. Практические действия войск прошли на полигонах территории Белоруссии и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.