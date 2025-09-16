Мотострелки МВО уничтожили опорник "противника" на учениях "Запад-2025"

Бронегруппа использовала огневой маневр "ножницы", сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Бронегруппа подразделений Московского военного округа (МВО) применила огневой маневр "ножницы" в ходе уничтожения опорного пункта условного противника на полигоне Мулино в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе проведения основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области мотострелковые подразделения Московского военного округа в составе бронегрупп на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2М с универсальным боевым модулем "Бережок" уничтожили опорные пункты "противника" в первой полосе обороны. В ходе выполнения учебно-боевой задачи бронегруппы применили огневой маневр "ножницы", когда танки и БМП одновременно открывают огонь по флангам позиций противника с переносом его к центру", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что данный маневр широко применяется подразделениями сухопутных войск в зоне специальной военной операции.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск прошли на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.