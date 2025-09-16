Подразделения ПВО применили зенитную засаду для отражения воздушного нападения

Способ представляет собой смешанное применение комплексов противовоздушной обороны ближнего действия и малой дальности

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подразделения ПВО отразили удар средств воздушного нападения при помощи зенитной засады в ходе прикрытия штурмовых групп от средств воздушного нападения условного противника на полигоне Мулино в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе проведения основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области в целях отражения удара средств воздушного нападения "противника" подразделениями противовоздушной обороны был применен тактический способ "зенитная засада", представляющий собой смешанное применение комплексов ПВО ближнего действия и малой дальности", - сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что в ходе отражения удара прикрытие штурмовых групп осуществили подразделения ПВО ближнего действия на модернизированных зенитных пушечных ракетных комплексах "Тунгуска-М1" и стрелки-зенитчики с переносными ракетными комплексами "Верба", действуя на вероятных маршрутах пролета средств воздушного нападения условного противника. Тактический способ "Зенитная засада" стал основным способом борьбы с пилотируемой авиацией и БПЛА противника в зоне СВО.

Целеуказание о воздушном противнике расчеты получали от боевых машин зенитных ракетных комплексов "ТОР-М2", ведущих воздушную разведку в глубине построения боевого порядка вне зоны досягаемости оперативно-тактических ракет. В уничтожении обнаруженных средствами радиолокационной разведки БПЛА разведывательного и ударного типа, а также вертолетов армейской авиации противника также принял участие расчет зенитного ракетного пушечного комплекса "Панцирь-С", осуществлявший прикрытие командного пункта коалиционной группировки войск.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Они являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году. Практические действия войск прошли на полигонах территории Белоруссии и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.