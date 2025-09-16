С помощью робототехнических комплексов и дронов с зарядами разминирования военные инженеры проделали проходы в минных полях

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Широкая линейка робототехнических и роботизированных комплексов была задействована для нанесения огневого поражения и прорыва обороны "противника" на полигоне Мулино в рамках учений "Запад-2025". Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В ходе проведения основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области в целях нанесения огневого поражения и прорыва обороны противника была применена широкая линейка робототехнических и роботизированных комплексов", - следует из сообщения оборонного ведомства.

В министерстве пояснили, что военные инженеры проделали проходы в минных полях с применением робототехнических комплексов и FPV-дронов с зарядами разминирования. Для выполнения данной задачи по опыту СВО были использованы наземные робототехнические комплексы РТК-200, "Кабан" и "Богомол" в варианте "камикадзе". В целях нанесения огневого поражения и прорыва обороны "противника" в бой были введены ударные роботизированные комплексы "Курьер", "Импульс" и "Варан" с боевыми модулями для автоматических гранатометов АГС-17 и пулеметов ПКТ, "Корт" и "Утес". При этом подразделения радиоэлектронной борьбы с использованием роботизированных комплексов "Омич" и "Импульс" осуществили радиоэлектронное подавление каналов FPV-дронов "противника" и их уничтожение запуском с роботизированных платформ дронов-перехватчиков "Елка".

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году. Практические действия войск прошли на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.