В основном иностранные солдаты участвуют в обороне и редких рейдах, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Наемники из Колумбии, Польши и Грузии в рядах Вооруженных сил Украины не представляют особой угрозы и прячутся за спинами украинских солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что среди наемников чаще всего встречаются колумбийцы, грузины, поляки и азербайджанцы.

"Они вообще серьезной угрозы не представляют, сами особо в бой не лезут. За спинами украинских солдат прячутся больше. В основном участвуют в обороне и редких рейдах. От них больше жители страдают", - сказал собеседник агентства, добавив, что при обнаружении наемники "уничтожаются наравне с вэсэушниками".