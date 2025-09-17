Саперы МПЦ провели урок для кадетов в Белгородской области

Военные инженеры подробно разъяснили классификацию взрывоопасных предметов, а также продемонстрировали макеты мин различного типа

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Военные инженеры представительства Международного противоминного центра (МПЦ) в составе группировки войск "Север" в рамках работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи провели занятие для воспитанников кадетских классов в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Специалисты Международного противоминного центра в составе группировки войск "Север" провели учебно-показательное занятие для воспитанников кадетского корпуса", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сказали, что в ходе занятия военные инженеры подробно разъяснили кадетам классификацию взрывоопасных предметов, а также продемонстрировали макеты мин различного типа, противопехотные и противотанковые мины, самодельные взрывные устройства и средства взрывания иностранного производства. Особое внимание было уделено практическим рекомендациям по действиям в экстремальной ситуации. Кадетам объяснили основные меры безопасности при обнаружении подозрительных и взрывоопасных предметов, алгоритм действий и зоны опасности. В завершении мероприятия кадеты смогли ознакомиться с современными образцами инженерного вооружения, состоящими на оснащении ВС РФ.

Главная цель таких занятий - предотвратить несчастные случаи среди гражданского населения, особенно среди детей и подростков. Знание основ взрывобезопасности и правильное поведение при обнаружении незнакомого предмета способно сохранить жизнь и здоровье. "Все несчастные случаи происходят из-за того, что дети не знают [основ безопасности]", - сказал заместитель начальника представительства Международного противоминного центра с позывным Евгенич.