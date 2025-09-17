Летчики также совершили пилотирование над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота отработали практическое бомбометание в ходе командно-штабных учений. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках проведения командно-штабного учения Тихоокеанского флота с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке Российской Федерации экипажи противолодочных самолетов Ил-38 смешанного авиационного полка успешно выполнили практическое бомбометание по наземным целям, расположенным на авиационном полигоне в прибрежной зоне Тихого океана", - информировали в пресс-службе.

Там рассказали, что, согласно сценарию этапа учений, в указанном районе был обнаружен условный десант противника. В заданный район для поиска и противодействия силам высадки были направлены самолеты морской авиации. Достигнув указанного района, самолеты Ил-38 выполнили разведку и бомбометание по десанту условного противника.

Отмечается, что после успешного выполнения бомбометания экипажи самолетов Ил-38, следуя по обратному маршруту, отработали пилотирование над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

В пресс-службе уточнили, что перед выполнением полетов технический состав противолодочной эскадрильи провел комплексное обслуживание всех Ил-38. В ходе обслуживания была осуществлена проверка работоспособности всех систем, узлов и оборудования, что обеспечило высокую степень готовности авиационной техники к выполнению поставленных задач.