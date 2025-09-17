Противник также потерял колонну бронетехники, добавил замначальника расчета боевой машины РСЗО "Торнадо-С"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил танковый батальон, колонну бронетехники и 60 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на видео, предоставленном Минобороны России, сказал заместитель начальника расчета боевой машины РСЗО "Торнадо-С" с позывным Сорок Четвертый.

"Самые крупные цели были - это танковый батальон, колонна бронетехники и 60 человек личного состава противника", - сказал военнослужащий.

В ведомстве также рассказали об уничтожении артиллеристами группировки замаскированного пункта временной дислокации с живой силой ВСУ из "Торнадо-С" в ночное время. Воздушная разведка выявила скопление военной техники и вооружений ВСУ и передала данные на командный пункт реактивного артиллерийского дивизиона. "Получив целеуказание, расчет РСЗО "Торнадо-С" оперативно прибыл в указанный район. В сложных условиях ночной работы военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп реактивными снарядами калибра 300 мм по скоплению противника на дальности свыше 100 км", - следует из сообщения Минобороны.

В ведомстве отметили, что огневой мощи одной установки РСЗО "Торнадо-С" более чем достаточно для выявленных разведкой целей. Ее неприхотливость и "всеядность" позволяет расчетам эффективно использовать различную номенклатуру вооружений. Точность попадания при использовании современных боеприпасов достигает 100%. Кроме того, орудие может начать работать в любую минуту, без предварительной подготовки.