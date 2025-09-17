Цели обнаружил оператор БПЛА Supercam, отметили в Минобороны

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили пехоту и автомобильную технику противника из реактивной системы залпового огня "Ураган" в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Березовое Днепропетровской области оператор БПЛА Supercam зафиксировал скопление автомобильной техники и место временной дислокации украинских националистов. По уточненным координатам артиллеристы из реактивных систем залпового огня "Ураган" выполнили залп осколочно-фугасными снарядами. В результате огневого поражения уничтожены автотранспорт и живая сила ВСУ", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении пункта запуска беспилотников. "В ходе ведения разведки в Днепропетровской области военнослужащие группировки войск "Восток" обнаружили пункт управления беспилотной авиации противника. После передачи точных координат артиллерийским подразделениям по позициям ВСУ был нанесен огневой удар, в результате которого уничтожены украинские боевики, средства связи, ретрансляторы и беспилотники", - сказали там.

В ведомстве также рассказали об уничтожении силами группировки тяжелых гексакоптеров. Отмечается, что противник пытался использовать их для сброса боеприпасов, однако бойцы "Востока" сбили их в воздухе.