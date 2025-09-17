В основном эти попытки направлены лишь на медийную составляющую, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр заранее вскрываются бойцами ВС РФ, группы противника легко уничтожаются. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Они [попытки форсировать Днепр] бывают, но все заканчиваются безуспешно. Наши войска все попытки вскрывают заранее и уничтожают без каких-либо трудностей", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о попытках ВСУ форсировать Днепр.

Он добавил, что эти попытки нельзя назвать частыми, все они направлены только на медийную составляющую. Чаще всего, добавили в силовых структурах, ВСУ используют малые лодки и катера. Кроме того, отмечается увеличение числа понтонов на правобережье Днепра.