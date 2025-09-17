ТАСС: 57-я бригада ВСУ лишились последнего боеспособного батальона

За сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон военных сил Украины понес значительные потери и утратил боеспособность, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. 57-я отдельная мотопехотная бригада лишилась последнего боеспособного батальона в ее составе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там обратили внимание на то, что за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понес значительные потери до взвода личного состава и практически утратил боеспособность. "Таким образом, 57-я отдельная мотопехотная бригада лишилась последнего боеспособного батальона", - указал собеседник агентства.

Он добавил, что также ракетным ударом был уничтожен пункт дислокации спецроты бригады, состоявшей из бывших заключенных.