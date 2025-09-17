Российские войска также продвинулись по направлению к Ямполю в ДНР, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Солдаты РФ в ходе продвижения в направлении Ямполя Донецкой Народной Республики взяли под полный контроль два км административной границы соседней Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе развития успеха на краснолиманском направлении в районе Ямполя в ДНР наши войска продвинулись по направлению населенного пункта, в результате чего под полный контроль ВС РФ перешел участок административной границы соседней ЛНР протяженностью более 2 км", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что под контролем ВСУ остаются еще два участка территории ЛНР в районах населенных пунктов Новогригоровка (украинское название - Новоегоровка) и Петровское (украинское название - Грековка), также небольшой участок в Серебрянском лесничестве остается в так называемой серой зоне.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики.