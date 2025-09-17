Место хранения военного имущества противника, а также пункт временной дислокации обнаружили в ходе ведения разведки

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Операторы дронов 85-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) и полевой склад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения разведки было обнаружено место хранения военного имущества противника, а также выявлен пункт временной дислокации. Дождавшись удобного момента, сбросами с ударных БПЛА был поражен склад, а операторы FPV-дронов нанесли сокрушительный удар живой силе противника, находящейся в укрытиях", - говорится в сообщении.