Подразделения приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии "Запад-2025", проходившие 12-16 сентября, завершены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении "Запад-2025", приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что особенностями учений стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы; отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах; борьба с беспилотной авиацией противника различными средствами; эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции.

В ведомстве напомнили, что за практическими действиями войск на полигоне "Мулино" наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и иностранные гости из 55 государств. На учения прибыли 25 иностранных делегаций, из них 16 государств направили представителей, 6 прислали воинские контингенты для участия в мероприятиях.

Практические действия войск (сил) проходили на 41 полигоне, в том числе "Каменка", "Печенгский", "Правдинский", "Хмелевка", участке местности на полуострове Средний, авиационных полигонах "Кингисепп", "Добровольский", "Лумбовка", "Дорогобуж" на территории Российской Федерации, полигоне "Борисовский" на территории Республики Беларусь, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.