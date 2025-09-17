Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр"

Подразделения группировки войск действуют на красноармейском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Центр" на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующих на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия.

Также, добавили в Минобороны, начальник Генштаба вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.