В российских силовых структурах сообщили, что дрон был обнаружен в Шебекинском округе Белгородской области

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. ВСУ начали применять беспилотники на оптоволокне с тремя зарядами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"ВСУ начали использовать дроны на оптоволокне с тройным зарядом - они замечены в зоне ответственности Северной группировки войск. При попадании шансы выжить ничтожно малы, а обнаружить такой дрон можно только визуально", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дрон был обнаружен в Шебекинском округе Белгородской области.

В силовых структурах предостерегли жителей приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей, и призвали не игнорировать сообщения об опасности атаки беспилотников.