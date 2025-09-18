Замминистра обороны подчеркнула, что в систему медицинского обеспечения Вооруженных сил России введены единые стандарты по комплексной реабилитации участников боевых действий, что позволяет в короткие сроки вернуть людей после ранений к активной жизни

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России готовы делиться с другими странами опытом в области лечения и восстановления военнослужащих, получивших ранения. Об этом заявила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

"В систему медицинского обеспечения Вооруженных сил России введены единые стандарты по комплексной реабилитации или социализации участников боевых действий, что позволяет в максимально короткие сроки вернуть людей после травм и ранений к активной жизни в обществе, - сообщила она, выступая на 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности, который проходит в Пекине. - Мы готовы поделиться с партнерами нашим опытом и наработками, которые реально спасают жизни людей и обеспечивают восстановление ее высокого качества".

Как уточнила замминистра, забота о каждом конкретном военнослужащем и его семье "находится на первом плане в МО России". По ее словам, именно поэтому приоритетное направление в деятельности российского военного ведомства - своевременное и качественное решение вопросов, связанных с оптимизацией соответствующих процессов.