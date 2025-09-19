На транспортерах установлены штыри для насадки оптоволоконных беспилотников, которые продолжают работу в условиях радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты Мурманского арктического университета запатентовали изобретение - корабельную башню, размещающую и запускающую мультикоптеры на оптоволоконном кабеле, для защиты корабля от атак безэкипажных катеров. Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в документе, для корабля при ведении боевых действий и в условиях дежурств одной из главных проблем является обеспечение его живучести при отсутствии защиты от безэкипажных катеров.

Суть разработки заключается в создании специальной башни, устанавливаемой на палубе корабля. В ее лобовой части выполнены ряды проемов, снабженных герметичными крышками, открывающимися сверху вниз. Внутри башни, на этажах, соответствующих рядам проемов, размещены ленточные транспортеры, ориентированные в эти проемы. На транспортерах установлены штыри для насадки беспилотников на оптоволокне, которые продолжают работу в условиях радиоэлектронной борьбы.

"Перспективным направлением является применение ударных дронов, устойчивость которых в условиях радиоэлектронной борьбы обеспечивается за счет управления по кабелю. В свою очередь, именно корабль обладает максимальным сосредоточием средств радиоэлектронной борьбы и, применяя их по безэкипажным катерам, а также одновременное использование своих радиоэлектронных средств, сведет на нет управление ударными БПЛА. Это предопределяет перспективу использования боевых мультикоптеров с системами телеуправления по волоконно-оптическому кабелю на кораблях. Дополнительно к этому, повышенное качество передаваемой информации по волоконно-оптическому кабелю, при их использовании в условиях морской среды, обеспечивает повышение точности управления боевыми мультикоптерами", - подчеркивается разработчиками.

Согласно патенту, при обнаружении приближающихся безэкипажных катеров осуществляется раскрытие расчетного количества проемов путем открытия крышек. Далее с помощью ленточных транспортеров из башни на крышки выдвигаются дроны на оптоволокне, после чего они запускаются. Там уточняется, что при необходимости на смену запущенным мультикоптерам выдвигаются новые, до исчерпания заряженного резерва ленточных транспортеров или обойм.