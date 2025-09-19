Многоцелевые атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" Тихоокеанского флота выполнили ракетную стрельбу крылатыми ракетами "Оникс" и "Гранит"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Атомные подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) "Красноярск" и "Омск" выполнили на учениях стрельбы крылатыми ракетами "Оникс" и "Гранит" по цели в акватории Охотского моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Многоцелевые атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" Тихоокеанского флота выполнили ракетную стрельбу крылатыми ракетами "Оникс" и "Гранит" соответственно. Стрельба крылатыми ракетами велась из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 250 километров. По данным объективного контроля все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Тихоокеанского флота.

Боевые упражнения выполнялись в рамках командно-штабного учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны.

Командно-штабные учения ТОФ проводятся в соответствии с планом подготовки Военно-морского флота и были итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде обучения. К ним привлекались свыше 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".