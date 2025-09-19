Военные РФ и Лаоса отработают взаимодействие на учениях "Ларос-2025"

Торжественная церемония открытия учений была приурочена к 65-летию установления дипломатических отношений между странами

ВЬЕНТЬЯН, 19 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия учений "Ларос-2025" состоялась в Лаосской Народно-Демократической Республике. В рамках учений военнослужащие двух государств отработают практические действия в единых боевых порядках, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках учений военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа. Учения проходят под девизом "Плечом к плечу в борьбе за мир и безопасность", символизирующим укрепление военного сотрудничества между двумя странами. Совместные российско-лаосские военные учения "Ларос-2025" продлятся до 25 сентября текущего года", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия учений была приурочена к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики.

После торжественной части лаосской стороне был представлен статический показ современных образцов вооружения и военной техники ВС РФ. "В ходе статического показа были представлены снайперские винтовки, включая новейшие образцы, перспективные роботизированные комплексы, наземные дроны, оснащенные пулеметами, а также легкобронированная техника высокой проходимости", - добавили в российском военном ведомстве.