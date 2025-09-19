В госкорпорации отметили, что боекомплект в направляющих пусковой установки комплекса может достигать 48 мини-ракет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) поставил в войска РФ партию новейших зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМД". Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны России партию зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМД". Также государственному заказчику передана партия боевых машин ЗРПК "Панцирь-С". Комплексы прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что боекомплект в направляющих пусковой установки новейшего комплекса "Панцирь-СМД" может достигать 48 мини-ракет. При этом количество ракет в пусковой установке может варьироваться в зависимости от комбинации между штатными зенитными управляемыми ракетами и мини-ракетами. "Комплексы семейства "Панцирь" показывают высокую эффективность, защищая российское небо. Их расчетами в процессе боевого дежурства неоднократно обнаруживались и уничтожались сложные воздушные цели", - сказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Как уточнили в госкорпорации, "Панцирь-СМД" оборудован системой управления огнем, которая включает многофункциональную радиолокационную систему и электронно-оптическую систему. Комплекс способен оценивать эффективность стрельбы в автоматическом режиме.