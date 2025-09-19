В оборонном ведомстве отметили, что создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Отдельное научное учреждение, которое будет проводить исследования для развития систем радиоэлектронной борьбы, появится в Минобороны России, сообщили ТАСС в министерстве.

"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ. До последнего времени учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны России", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для их скорейшей поставки в войска.