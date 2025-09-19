"Алмаз-Антей" вдвое нарастил объемы производства ЗРС С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф

На предприятии освоили серийный выпуск новых типов ракетного вооружения, указали в пресс-службе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в более чем два раза нарастил объемы производства зенитных ракетных систем С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф" в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволил концерну не только досрочно поставить в войска часть техники, но и увеличить объемы производства ряда изделий в четыре раза, нарастить объемы выпуска других образцов ракетной техники. Только в течение последнего года в два с лишним раза выросли объемы производства технических средств зенитных ракетных систем С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", освоен серийный выпуск новых типов ракетного вооружения", - говорится в сообщении.