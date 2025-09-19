Президента РФ на заводе сопровождает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Пермь прибыл на предприятие "Мотовилихинские заводы", занимающееся выпуском ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает корреспондент ТАСС.

Президента РФ на "Мотовилихинских заводах" встретили первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина РФ Антон Силуанов, министр обороны России Андрей Белоусов и гендиректор АО "Технодинамики" Игорь Насенков и директор АО "Специальное конструкторское бюро" Евгений Архипов.

Путин по прибытии пожал руки встречающим его членам правительства. Президента на заводе сопровождает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

О предприятии

"Мотовилихинские заводы" - старейшее из действующих предприятий Западного Урала, градообразующее предприятие Перми, основанное в 1736 году.

Изначально основным продуктом завода была штыковая медь, которая шла на изготовление монет, колоколов и пушек. Позже завод был преобразован в Пермские пушечные заводы. В годы Великой Отечественной войны предприятия поставляли четвертую часть всей артиллерии. Первый выстрел по территории фашистской Германии был произведен из 152-мм пушки МЛ-20, сделанной на мотовилихинском заводе. А чуть позднее 122-мм корпусная пушка А-19 сделала первый выстрел по Берлину.

В 1992 году завод был приватизирован. Допущенные управленческие ошибки, закредитованность предприятия привели к процедуре банкротства завода в 2018 году. Негативный сценарий развития удалось купировать благодаря госкорпорации "Ростех". В 2023 году "Мотовилиха" вышла из процедуры банкротства, осталась в контуре ОПК и загружена заказами.

Современное военное направление "Мотовилихи" включает в себя выпуск передовой ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. "Мотовилихинские заводы" - единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. Конструкторы и технологи завода создали более 250 образцов военной техники, многие из которых приняты на вооружение российской армией и в более чем 50 странах мира.