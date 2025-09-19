Путин: Россия гордится достижениями работников отечественного ВПК

Президент РФ отметил, что молодые специалисты оборонной отрасли "на деле доказывают, что они берегут и преумножают традиции своих предшественников"

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, открывая заседание военно-промышленной комиссии, поздравил с Днем оружейника работников отечественного ВПК, отметив, что страна гордится их достижениями.

"Сегодня мы отмечаем в России День оружейника. Хочу поздравить всех сотрудников легендарного уральского предприятия, где мы находимся, - "Мотовилихинские заводы". Поздравить с праздником всех ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса нашей страны с профессиональным праздником", - сказал он.

"Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере оборонно-промышленного комплекса, создают надежное и эффективное вооружение и технику, содействуют укреплению обороноспособности Родины, сохранению баланса сил в мире", - подчеркнул президент, отметив, что молодые специалисты оборонной отрасли "на деле доказывают, что они берегут и преумножают традиции своих предшественников".

Заседание проходит на площадке предприятия "Мотовилихинские заводы", занимающегося производством передовой ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

День оружейника - профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, отмечается ежегодно 19 сентября.