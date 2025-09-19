Боец продолжал отражение атаки, находясь под минометным обстрелом

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ефрейтор Геннадий Кучинский вступил в бой с ВСУ, которые пытались прорваться на опорный пункт и под минометным огнем продолжал отражать атаку. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что Кучинский в составе мотострелкового подразделения выполнял задачу по удержанию опорного пункта, захваченного у ВСУ. Пытаясь вернуть под контроль утраченные позиции, противник предпринял попытку наступления.

"Находясь на передовой, Геннадий Кучинский своевременно обнаружил выдвижение националистов, занял выгодную позицию и вступил в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ, не дав им возможность прорваться и обойти обороняющихся с фланга. Находясь под интенсивным минометным огнем, Геннадий Кучинский продолжал вести огонь по противнику", - указали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что грамотные и решительные действия Кучинского позволили отразить атаку ВСУ и удержать позиции, не допустив прорыва на важном направлении.

В Минобороны также рассказали о младшем лейтенанте Марате Касеинове, действия которого позволили отразить атаку ВСУ. Подразделение под его командованием выполняло задачи по удержанию позиций и недопущению прорыва противника. Стремясь прорвать оборону, украинская сторона попыталась силами двух штурмовых групп атаковать позиции.

"Марат Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил замысел и направление атаки противника, определил личному составу ориентиры, обозначил секторы стрельбы, а в ходе боя руководил подразделением", - отметили в министерстве. Там указали, что грамотные действия младшего лейтенанта и его подчиненных позволили отразить атаки ВСУ и не допустить прорыва в зоне ответственности подразделения, а также нанести противнику серьезное поражение в личном составе, уничтожив до десяти военнослужащих ВСУ.