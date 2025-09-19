Населенный пункт является стратегически важным для ВСУ, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Российские бойцы продвигаются в окрестностях Красного Лимана (украинское название - Лиман) в Донецкой Народной Республике, сжимая таким образом кольцо вокруг города, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"На краснолиманском направлении на текущей неделе был ряд существенных успехов, как с северо-запада, так и на северо-востоке от данного населенного пункта. Также мы продвинулись к населенному пункту Ямполь, а это уже юго-восток от Красного Лимана. В целом идет планомерное сжатие кольца вокруг данного населенного пункта, который является стратегически важным для украинских боевиков", - сказал он.