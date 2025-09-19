ВСУ пытаются "отсрочить неизбежное", населенный пункт в любом случае освободят, подчеркнул военный эксперт

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ведут фортификационные работы по укреплению Красного Лимана (украинское название - Лиман) в Донецкой Народной Республике, а также минируют город в попытках его удержать. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Вооруженные формирования Украины сейчас пытаются укреплять окрестности Красного Лимана, ведут активные инженерные работы по созданию новых фортификационных сооружений и укреплению старых. Также идет активное минирование местности", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что данными работами по укреплению Красного Лимана Киев пытается "отсрочить неизбежное". "В любом случае, данный населенный пункт будет освобожден, потому что оперативно-тактическая обстановка на карте показывает, что мы очень уверенно движемся в направлении освобождения Красного Лимана", - считает Марочко.