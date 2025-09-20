Без контроля этого населенного пункта о дальнейшем продвижении "можно даже не думать", подчеркнул военный эксперт

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Освобождение Ямполя позволит подразделениям ВС РФ прикрыть фланги при освобождении Красного Лимана (украинское название - Лиман) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Ямполь - стратегически важный населенный пункт. Без его освобождения о Красном Лимане можно даже и не думать, поскольку данный населенный пункт прикрывает фланги нашим передовым подразделениям, которые идут на освобождение Красного Лимана. И, естественно, иметь в подбрюшке, скажем так, группировку украинских боевиков весьма нецелесообразно", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что прежде чем освободить Красный Лиман, российским бойцам необходим взять ближайшие к нему населенные пункты, в том числе и Ямполь.