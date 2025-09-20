Система распознает любую технику, будь это легковой автомобиль или тяжелобронированная машина

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские войска начали применять в зоне СВО дрон "Бабай" с системой ИИ, распознающий элементы бронетехники и маскировку любого типа и способный поразить любую цель. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика из Москвы.

"Дрон "Бабай" с системой ИИ - наш флагман, он уже успешно применяется российскими войсками в зоне СВО. Система полностью готова, ведутся непрерывные работы над ее улучшением. Система распознает любую технику, будь это легковой автомобиль или тяжелобронированная техника. Маскировка любого типа - "мангал", масксети - практически не спасает ВСУ, система четко и без труда все распознает. Помимо силуэта и образа ИИ определяет характерные признаки техники для лучшего наведения: колеса, гусеницы, дуло, башни танка и т. п. "Бабай" практически со 100% вероятностью поразит любую цель в пределах досягаемости, что в огромной степени может повысить эффективность боевых подразделений БПЛА МО РФ", - заявили в организации.

По словам собеседника агентства, дрон оснащен второй версией системы искусственного интеллекта "Стрела" и получил новые возможности. "Теперь помимо ряда улучшений "Бабай" способен не только поражать технику. Благодаря новому режиму по команде оператора дрон может точно залететь в окно, вход в здание или блиндаж, либо поразить любую цель помимо техники, на которую укажет оператор. Аппарат стал максимально универсальным. "Бабай" также отличает простота управления: управлять им и точно попадать в цель может даже не очень опытный оператор, что значительно повышает эффективность подразделений БПЛА", - отметили в компании-разработчике.

Дрон оснащается помехоустойчивой связью "Прокси", которая также является собственной разработкой организации и на протяжении двух лет успешно применяется на различных участках в зоне СВО. "Наша связь без проблем преодолевает участки, где работает РЭБ, и практически не глушится. Также ее невозможно перехватить врагу, так как она надежно зашифрована", - уточнил собеседник агентства.

Дальность полета "Бабая" зависит от нагрузки боевой части. "Например, со снарядом весом в 3 кг дрон без труда преодолеет дистанцию в 13-15 км. С нагрузкой в 2 кг - до 20 км, с нагрузкой 1-1.3 кг - до 30 км. Скорость полета - до 120 км/ч. Размер дрона - 10 дюймов, для более дальних дистанций и большей полезной нагрузки до 6-8 кг есть старшие версии - 13 и 15-дюймовые дроны "Бабай", - отметили в организации.